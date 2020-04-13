Самоизоляция в Саратове: на линии вышло семь больших автобусов
Маршруты обслуживают 490 машин
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На дороги Саратова вышло еще семь единиц автобусов большой вместимости.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, это связано с расширением списка предприятий, которым можно работать во время самоизоляции.
Всего маршруты обслуживают 490 машин.
Расписание движения можно уточнять у водителей или по телефону горячей линии МКУ «Транспортное управление» 28-69-48.
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ИСТОЧНИК KP.RU