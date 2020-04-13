Самоизоляция в Саратове: на линии вышло семь больших автобусов

13 Апр 2020 2020-04-13T15:50:06+03:00

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На дороги Саратова вышло еще семь единиц автобусов большой вместимости.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, это связано с расширением списка предприятий, которым можно работать во время самоизоляции.

Всего маршруты обслуживают 490 машин.

Расписание движения можно уточнять у водителей или по телефону горячей линии МКУ «Транспортное управление» 28-69-48.

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ИСТОЧНИК KP.RU