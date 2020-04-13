Почтовые отделения в Саратовской области корректируют график работы

13 Апр 2020 2020-04-13T15:42:02+03:00

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Почтовые отделения в Саратовской области частично перешли на штатный режим работы.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС, отделения открыты для посетителей и предоставляют полный спектр услуг.

При этом из-за сложной ситуации по коронавирусу, график работы изменен. Отделения в городах, районных центрах и крупных селах закрыты для посещений в субботу и воскресенье. Сокращено время работы и в будние дни. Однако почтальоны по-прежнему доставляют пенсии, пособия и отправления.

Изменения не касаются небольших отделений, которые работают 3-5 дней в неделю.

Дежурные отделения в Саратове:

- Главпочтамт 410000 на Чапаева, 80,

- отделение 410012 на Привокзальной площади, 1,

- отделение 410039 на проспекте Энтузиастов, 57.

- Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников, – отметили в УФПС.

ИСТОЧНИК KP.RU