С начала года в Саратовской области родилось более 4 тыс. детей

13 Апр 2020 2020-04-13T15:34:49+03:00

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С начала 2020 года в Саратовской области ЗАГСы зарегистрировали рождение 4 434 детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС правительства региона, мальчиков родилось больше — 52% против 48% девочек. Больше всего малышей зарегистрировал ЗАГС Ленинского района — 695 записей, Энгельсский чуть меньше — 627, на третьем месте Заводской с 383 актовыми записями.

- Если говорить о том, кто же все-таки рождался чаще, то это вторые дети в семье — 1 727 регистраций. Первенцы в регионе зарегистрированы 1 691 раз, — рассказала начальник Управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.

Напомним, с 28 марта ЗАГСы работают по предварительной записи. Чтобы оформить свидетельство о рождении можно воспользоваться порталом Госуслуг или записаться на прием в отдел по телефону или электронной почте.

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ИСТОЧНИК KP.RU