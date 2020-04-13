Самоизоляция в Саратове: посетить библиотеку можно онлайн

13 Апр 2020 2020-04-13T16:56:29+03:00

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Во время самоизоляции библиотеки Саратова можно посетить в онлайн-режиме.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для этого нужно зайти на сайт МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова» http://www.sarcbs.ru. Там есть электронные каталоги, справочная библиографическая служба «Библиотекарь в контакте», а также оцифрованные книги саратовских писателей.

В разделе о 75-летии Победы в ВОВ, граждане могут увидеть виртуальные выставки: «Страницы книг расскажут о войне», «Сталинградской победы не меркнущий свет», «Набат и пепел», «Женщины в пламени войны», а в разделе «Бессмертный полк» — узнать об интернет-проекте ЦБС по сбору фотографий и сведений об участниках войны.

На страницах библиотек в соцсетях есть материалы виртуальных книжных выставок, обзоры книг, проводятся викторины, онлайн-конкурсы «Моя любимая книга» и «Город, в котором живу», а также видеомарафон «75 стихов о войне». Читатели могут узнать много нового об истории Великой Отечественной войны и о подвигах жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU