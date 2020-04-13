В Саратовской области начали ходить электрички двух маршрутов

13 Апр 2020 2020-04-13T16:38:30+03:00

Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня

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В соответствии с решением министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области с 13 апреля в Саратовской области будут ходить еще четыре электрички.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, возобновляет движение пригородный поезд №6477 Анисовка — Татищево. Он будет отправляться ежедневно в 8:23, прибывать в 10:44.

Продлевается до Тархан маршрут электрички №6303 Карамыш — Саратов-1. Транспорт будет выезжать из начальной точки каждый день в 4:44, а прибывать на конечную станцию в 9:04.

Назначен пригородный поезд №6128 Тарханы — Анисовка до 30 сентября. Отъезд в 18:03, прибытие в 20:43.

С 15 апреля до 11 октября назначена электричка №6312 Татищево — Примыкание. Отправление по средам, субботам и воскресеньям в 12:27, прибытие в 14:17.

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ИСТОЧНИК KP.RU