2020-04-13T17:12:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Москва выделит 95,9 млн рублей саратовским медикам за работу с «коронавирусными» пациентами

Распоряжение подписал председатель правительства РФ
Дарья Вострикова
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Правительство РФ выделило 95,9 млн рублей из федерального бюджета на доплату медикам из Саратовской области, которые оказывают помощь зараженным коронавирусом гражданам.

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам. Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые и правоохранительные структуры, — отметил премьер-министр на оперативном совещании с вице-премьерами.

Распределение заболевших и выздоровевших по районам Саратовской области

Распределение заболевших и выздоровевших по районам Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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