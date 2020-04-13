На пожаре в Аткарском районе сгорел человек

13 Апр 2020 2020-04-13T14:38:43+03:00

На пепелище найдены останки человека. Фото СУ СКР по Саратовской области

Его скелет найден после тушения

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В Саратовской области обнаружен скелет человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, костные останки были найдены после тушения пожара в селе Лопуховка Аткарского района.

Пожар начался около шести утра. Частный дом, в котором проживал мужчина, полностью выгорел. Предполагается, что останки принадлежат хозяину дома.

Следователи СКР начали проверку, опрашивают соседей. По итогам будет принято процессуальное решение.

Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU