2020-04-13T14:21:13+03:00
Происшествия

В Балакове пенсионерка приютила бездомного и поплатилась жизнью

Мужчина переломал ей кости черенком от лопаты
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области арестован 51-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины, от чего она скончалась.

По версии следствия, 71-летняя пенсионерка пустила к себе, в квартиру дома на улице Минская, пожить бездомного мужчина. За это он помогал ей по хозяйству.

Днем 2 апреля они поссорились, и мужчина ударил пенсионерку по лицу, потом кулаком по груди, а в итоге забил ее черенком от лопаты. Он положил раненую женщину на диван, не оказав помощи. Через несколько дней она скончалась. Когда 8 апреля приехали ее родственники, он заявил, что нашел ее мертвой.

Судебная экспертиза показала, что смерть наступила от тупой травмы тела и множественных переломов.

Свою вину мужчина признал и был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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