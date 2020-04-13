Выплата 5 тысяч рублей на ребенка в Саратове 2020: как получить

13 Апр 2020 2020-04-13T14:15:11+03:00

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В России, а также Саратовской области, в соответствии с Указом президента, семьям, которые имеют или имели право на материнский капитал, с апреля по июнь положена выплата в размере 5 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном отделении ПФР, материальную поддержку будут предоставлять на ребенка каждый месяц, пока ему не исполнится три года.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Эта дополнительная поддержка семей предоставляется в связи с острой эпидемиологической обстановкой.

- Средства на детей до трех лет смогут получить около 2,3 млн семей, — отметил председатель Правления ПФР Максим Топилин.

У семей есть почти полгода для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств надо подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Или в территориальное управление и клиентские службы Пенсионного фонда. Напомним, в связи с мерами для борьбы с коронавирусом, обратиться в ПФР можно только по предварительной записи.

Для этого нужно воспользоваться электронным сервисом или позвонить по номеру телефона «горячей линии» той клиентской службы, в которую семья намерена обратиться.

Примеры выплат семьям:

1.Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.

3.Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

4.Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц, начиная с мая.

ИСТОЧНИК KP.RU