Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 апреля 2020: Заражений больше у молодых, женщин среди больных почти вдвое больше мужчин

13 Апр 2020 2020-04-13T13:56:05+03:00

Среди зараженных в Саратове все больше молодых женщин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове.

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На 13 апреля в Саратовской области 44 случая CJVID-19.

Получают медицинскую помощь 35 человек, из них в стационаре 21, остальные 14 – на дому.

Среди зараженных — 16 мужчин и 28 женщин, в том числе двое детей.

Как сообщили в минздраве Саратовской области, возрастная структура заболевших COVID-19 на 13 апреля 2020:

- 2 случая среди детей 4 лет и 13 лет (4,5%)

- в возрастной группе «18-44 лет» - 15 случаев (34,0%),

- в возрастной группе «44 - 59 лет» - 15 случаев (34,0 %),

- в возрастной группе «60 и старше» - 12 случаев (27,5%).

За минувшие выходные больше всего зараженных именно в группе от 18 до 34 лет – 4 случая, в возрасте от 35 до 59 лет – 3 случая. Людей старшего возраста, свыше 60 –лет – 2 случая.

Большая часть госпитализированных пациентов – в удовлетворительном состоянии.

Карта распространения COVID-19

Трое пациентов умерли – все люди пожилого возраста. Это двое мужчины старше 60 лет, причина смерти одного – рак мозга, у второго – инфаркт миокарда. 90-летняя женщина - причиной смерти стала сердечно-сосудистая патология. О том, что она инфицирована COVID-19 стало известно уже после смерти.

Между тем, выздоровели уже 6 пациентов: пятеро в Саратове, в том числе ребенок, и один пациент – из Ртищевского района.

Режим самоизоляции нерабочей недели в Саратовской области продолжается.

#оставайтесьдома

ИСТОЧНИК KP.RU