Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 апреля 2020: Заражений больше у молодых, женщин среди больных почти вдвое больше мужчин
На 13 апреля в Саратовской области 44 случая CJVID-19.
Получают медицинскую помощь 35 человек, из них в стационаре 21, остальные 14 – на дому.
Среди зараженных — 16 мужчин и 28 женщин, в том числе двое детей.
Как сообщили в минздраве Саратовской области, возрастная структура заболевших COVID-19 на 13 апреля 2020:
- 2 случая среди детей 4 лет и 13 лет (4,5%)
- в возрастной группе «18-44 лет» - 15 случаев (34,0%),
- в возрастной группе «44 - 59 лет» - 15 случаев (34,0 %),
- в возрастной группе «60 и старше» - 12 случаев (27,5%).
За минувшие выходные больше всего зараженных именно в группе от 18 до 34 лет – 4 случая, в возрасте от 35 до 59 лет – 3 случая. Людей старшего возраста, свыше 60 –лет – 2 случая.
Большая часть госпитализированных пациентов – в удовлетворительном состоянии.
Карта распространения COVID-19
Трое пациентов умерли – все люди пожилого возраста. Это двое мужчины старше 60 лет, причина смерти одного – рак мозга, у второго – инфаркт миокарда. 90-летняя женщина - причиной смерти стала сердечно-сосудистая патология. О том, что она инфицирована COVID-19 стало известно уже после смерти.
Между тем, выздоровели уже 6 пациентов: пятеро в Саратове, в том числе ребенок, и один пациент – из Ртищевского района.
Режим самоизоляции нерабочей недели в Саратовской области продолжается.
#оставайтесьдома
ИСТОЧНИК KP.RU