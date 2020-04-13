2020-04-13T13:46:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Саратовской области: педагоги выработали систему дистанционного обучения

Функционируют 13 образовательных платформ
Дарья Вострикова
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Для обучения саратовских школьников на самоизоляции на 13 апреля доступны онлайн-платформы Российская электронная школа», «Московская электронная школа», Мособртвпортал, «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Учи.ру», издательство «Просвещение», онлайн-платформа «Мои достижения», платформы новой школы «Олимпиум», «Билет в будущее», Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Урок цифры».

Об этом сообщает городской комитет по образованию.

С 7 апреля заработала платформа «Моя школа в online», благодаря которой знания могут получать те ребята, у которых нет высокоскоростного интернета.

Отметим, что в первый дни из-за наплыва пользователей были трудности в работе платформы Дневник.ру, а на ресурсах «Российская электронная школа» и «Российский учебник» — низкая скорость передачи информации. На сайте «Академкнига/Учебник» не работал виртуальный класс.

Сейчас педагоги выработали свою систему обучения. Они составляют для ребят план работы на неделю и дают ссылки из интернета с пояснением материала. Проверяют задания по электронной почте и мессенджерам.

Родители могут узнать, как учатся их дети, в любое время.

На сайте министерства просвещения России действует специальный раздел по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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