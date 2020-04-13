В Саратове начала работу еще одна лаборатория по исследованию коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T13:16:46+03:00

Она открыта на базе 10-й горбольницы

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В Саратове с сегодняшнего дня, 13 апреля, заработала еще одна лаборатория по проведению анализов на коронавирус.

Как сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, речь идет о лаборатории на базе 10-й горбольницы Саратова.

Помимо этого действуют две лаборатории федерального уровня, включая референс-центр в институте «микроб», а также лаборатория в 5-й детской инфекционной больнице.

- Частные клиники планируют также включиться в работу по проведению тестирования – отметил Станислав Шувалов.

Кроме того он сообщил, что коечный фонд в регионе продолжает насчитывать 364 места для пациентов с коронавирусом. Идет планомерная работа по его расширению, но пока имеющиеся койки не вводятся в строй, во-первых, из-за дополнительных требований к их оснащению, во-вторых, потому что нет наплыва пациентов.

Всего по нормативу в Саратвоской области должно быть подготовлено не менее 1 211 коек.

сегодня 13:58

Вячеслав Володин осмотрел резервные койки для больных коронавирусом в Саратове

До конца недели будет развернуто 300 коек

Екатерина Семенова

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В рамках визита в Саратовскую область председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил клиническую больницу имени Миротворцева (3-я Советская).

Как сообщает группа сторонников Володина на странице в Instagram, он вместе с губернатором Валерием Радаевым пообщался с главными врачами саратовских поликлиник.

Вячеслав Володин пообщался с медиками

Также спикер ГД осмотрел реанимационные палаты с ИВЛ, подготовленные для приема больных коронавирусом. По словам ректора медуниверситета Владимира Попкова, до конца недели будет развернуто 300 резервных коек. В течение 2-3 дней будут завершены работы по подведению кислородопровода. В больнице имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, сформированы бригады медиков.

Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержки врачей

По словам Вячеслава Володина, здесь будет сосредоточена четверть резервных коек для больных коронавирусом в Саратовской области.

- Для здравоохранения Саратовской области это серьезная поддержка, – отметил он.

Кроме того, Вячеслав Володин вновь поставил вопрос обеспечения работников медицинских учреждений достойной зарплатой.

Вячеслав Володин побывал в Клинической больнице имени Миротворцева в Саратове

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ИСТОЧНИК KP.RU