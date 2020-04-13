Вячеслав Володин осмотрел резервные койки для больных коронавирусом в Саратове
В рамках визита в Саратовскую область председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил клиническую больницу имени Миротворцева (3-я Советская).
Как сообщает группа сторонников Володина на странице в Instagram, он вместе с губернатором Валерием Радаевым пообщался с главными врачами саратовских поликлиник.
Вячеслав Володин пообщался с медиками
Также спикер ГД осмотрел реанимационные палаты с ИВЛ, подготовленные для приема больных коронавирусом. По словам ректора медуниверситета Владимира Попкова, до конца недели будет развернуто 300 резервных коек. В течение 2-3 дней будут завершены работы по подведению кислородопровода. В больнице имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, сформированы бригады медиков.
Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержки врачей
По словам Вячеслава Володина, здесь будет сосредоточена четверть резервных коек для больных коронавирусом в Саратовской области.
- Для здравоохранения Саратовской области это серьезная поддержка, – отметил он.
Кроме того, Вячеслав Володин вновь поставил вопрос обеспечения работников медицинских учреждений достойной зарплатой.
Вячеслав Володин побывал в Клинической больнице имени Миротворцева в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU