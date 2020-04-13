2020-04-13T13:02:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Вячеслав Володин осмотрел резервные койки для больных коронавирусом в Саратове

До конца недели будет развернуто 300 коек
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин осмотрел резервные койки в клинической больнице СаратоваВячеслав Володин осмотрел резервные койки в клинической больнице Саратова
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В рамках визита в Саратовскую область председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил клиническую больницу имени Миротворцева (3-я Советская).

Как сообщает группа сторонников Володина на странице в Instagram, он вместе с губернатором Валерием Радаевым пообщался с главными врачами саратовских поликлиник.

Вячеслав Володин пообщался с медиками

Вячеслав Володин пообщался с медиками

Также спикер ГД осмотрел реанимационные палаты с ИВЛ, подготовленные для приема больных коронавирусом. По словам ректора медуниверситета Владимира Попкова, до конца недели будет развернуто 300 резервных коек. В течение 2-3 дней будут завершены работы по подведению кислородопровода. В больнице имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, сформированы бригады медиков.

Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержки врачей

Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержки врачей

По словам Вячеслава Володина, здесь будет сосредоточена четверть резервных коек для больных коронавирусом в Саратовской области.

- Для здравоохранения Саратовской области это серьезная поддержка, – отметил он.

Кроме того, Вячеслав Володин вновь поставил вопрос обеспечения работников медицинских учреждений достойной зарплатой.

Вячеслав Володин побывал в Клинической больнице имени Миротворцева в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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