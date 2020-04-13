Вячеслав Володин осмотрел резервные койки для больных коронавирусом в Саратове

13 Апр 2020 2020-04-13T13:02:53+03:00

До конца недели будет развернуто 300 коек

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В рамках визита в Саратовскую область председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил клиническую больницу имени Миротворцева (3-я Советская).

Как сообщает группа сторонников Володина на странице в Instagram, он вместе с губернатором Валерием Радаевым пообщался с главными врачами саратовских поликлиник.

Вячеслав Володин пообщался с медиками

Также спикер ГД осмотрел реанимационные палаты с ИВЛ, подготовленные для приема больных коронавирусом. По словам ректора медуниверситета Владимира Попкова, до конца недели будет развернуто 300 резервных коек. В течение 2-3 дней будут завершены работы по подведению кислородопровода. В больнице имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, сформированы бригады медиков.

Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержки врачей

По словам Вячеслава Володина, здесь будет сосредоточена четверть резервных коек для больных коронавирусом в Саратовской области.

- Для здравоохранения Саратовской области это серьезная поддержка, – отметил он.

Кроме того, Вячеслав Володин вновь поставил вопрос обеспечения работников медицинских учреждений достойной зарплатой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772772" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин побывал в Клинической больнице имени Миротворцева в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU