В Энгельсском районе обнаружены останки зараженного африканской чумой поросенка
В пятницу, 10 апреля, в селе Узморье Энгельсского района обнаружили останки зараженного африканской чумой поросенка.
- Заболевание подтверждено двумя ветеринарными лабораториями — Энгельсской и Балаковской. Объект купирован, место обнаружения останков двукратно продезинфицировано, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии Саратовской области.
Выставлен охранно-карантинный круглосуточный пост, где дежурят ветеринары и полицейские, проведен подворный обход в Узморье.
Больных свиней не обнаружено, принимается решение о необходимости отчуждения поголовья.
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ИСТОЧНИК KP.RU