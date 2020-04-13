В Энгельсском районе обнаружены останки зараженного африканской чумой поросенка

13 Апр 2020 2020-04-13T14:50:33+03:00

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В пятницу, 10 апреля, в селе Узморье Энгельсского района обнаружили останки зараженного африканской чумой поросенка.

- Заболевание подтверждено двумя ветеринарными лабораториями — Энгельсской и Балаковской. Объект купирован, место обнаружения останков двукратно продезинфицировано, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии Саратовской области.

Выставлен охранно-карантинный круглосуточный пост, где дежурят ветеринары и полицейские, проведен подворный обход в Узморье.

Больных свиней не обнаружено, принимается решение о необходимости отчуждения поголовья.

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ИСТОЧНИК KP.RU