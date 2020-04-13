Роспотребнадзор в Саратове о работе храмов в Пасху 2020: Храмы мы не проверяем, вопрос о закрытии на период праздников рассматриваем
Роспотребнадзор в Саратовской области не проверяет храмы на предмет соблюдения правил санитарной безопасности и самоизоляции в период пандемии коронавируса. Об этом заявила замруководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева. Таким образом, штрафы и проверки, в отличие от всех остальных организаций, им не грозят.
На брифинге 13 апреля в Минздраве Матвееву попросили пояснить, почему не закрыты храмы всех конфессий как места массовых скоплений людей. Религиозные организации не входят в список тех, которым разрешена деятельность в период изоляции. Тем не менее они продолжают деятельность.
- Храмы Роспотребнадзором пока не проверялись. Епархиям и другим конфессиям направлены рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий. Насколько знаю, сейчас рассматривается вопрос о приостановлении доступа горожан в период праздников, — сообщила Матвеева.
Напомним, ранее постановлением регионального правительства все кладбища на территории области закрыты для посещений, кроме как для похорон.
ИСТОЧНИК KP.RU