Роспотребнадзор в Саратове о работе храмов в Пасху 2020: Храмы мы не проверяем, вопрос о закрытии на период праздников рассматриваем

13 Апр 2020 2020-04-13T14:49:40+03:00

Несмотря на то, что религиозные организации не вошли в список, которым разрешено работать, они открыты и продолжают деятельность. При этом штрафы и проверки им не грозят

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Роспотребнадзор в Саратовской области не проверяет храмы на предмет соблюдения правил санитарной безопасности и самоизоляции в период пандемии коронавируса. Об этом заявила замруководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева. Таким образом, штрафы и проверки, в отличие от всех остальных организаций, им не грозят.

На брифинге 13 апреля в Минздраве Матвееву попросили пояснить, почему не закрыты храмы всех конфессий как места массовых скоплений людей. Религиозные организации не входят в список тех, которым разрешена деятельность в период изоляции. Тем не менее они продолжают деятельность.

- Храмы Роспотребнадзором пока не проверялись. Епархиям и другим конфессиям направлены рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий. Насколько знаю, сейчас рассматривается вопрос о приостановлении доступа горожан в период праздников, — сообщила Матвеева.

Напомним, ранее постановлением регионального правительства все кладбища на территории области закрыты для посещений, кроме как для похорон.

ИСТОЧНИК KP.RU