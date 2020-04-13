Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 апреля 2020: Один человек скончался, еще двое выписаны

13 Апр 2020 2020-04-13T12:28:41+03:00

Всего выздоровели уже шесть человек в Саратовской области

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В Саратовской области сегодня, 13 апреля, 44 подтвержденных случая заражения коронавирусом

Среди зараженных — 16 мужчин и 28 женщин, среди них двое детей.

По-прежнему случаи зафиксированы в десяти районах области.

Как сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов, еще два человека выписаны, всего с начала эпидемии выздоровело шестеро заболевших COVID-19.

Умерла 12 апреля пожилая женщина с тяжелой патологией, диагноз «коронавирус» был поставлен ей уже после смерти.

Сейчас в стационарах Саратова 21 зараженный. Большинство ближе к удовлетворительному состоянию. Ряд госпитализированных на кислородной поддержке, но пока нет оснований для перевода на аппараты искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU