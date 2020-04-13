В саратовских магазинах появились маски местного производства

13 Апр 2020 2020-04-13T12:24:52+03:00

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Сегодня, 13 апреля, в магазины сети «Гроздь» отгрузили партию масок — 50 тыс.штук, которые произвели на саратовском предприятии ООО «Король диванов».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, в ближайшее время средства защиты распределят по всем торговым точкам сети, а также в отдаленные районы.

В минувшую субботу ершовский предприниматель для продажи в районных магазинах приобрел 10 тыс. масок производства ООО «Фармплюс».

Напомним, 45 предприятий региона начали выпускать средства защиты: маски, костюмы, марлевые повязки, респираторы, средства для дезинфекции.

Торговые сети и предприятия Саратовской области могут обращаться в указанные организации с заказами, которые исполнят в кратчайшие сроки.

Контакты есть на сайте министерства промышленности и энергетики области. Список постоянно пополняется по заявкам.

Информацию о наличии масок в магазинах региона можно получить по номеру телефона колл-центра: 8 (800) 200-34-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU