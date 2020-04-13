2020-04-13T12:24:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В саратовских магазинах появились маски местного производства

Отгружена партия в 50 тыс. средств индивидуальной защиты
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 апреля, в магазины сети «Гроздь» отгрузили партию масок — 50 тыс.штук, которые произвели на саратовском предприятии ООО «Король диванов».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, в ближайшее время средства защиты распределят по всем торговым точкам сети, а также в отдаленные районы.

В минувшую субботу ершовский предприниматель для продажи в районных магазинах приобрел 10 тыс. масок производства ООО «Фармплюс».

Напомним, 45 предприятий региона начали выпускать средства защиты: маски, костюмы, марлевые повязки, респираторы, средства для дезинфекции.

Торговые сети и предприятия Саратовской области могут обращаться в указанные организации с заказами, которые исполнят в кратчайшие сроки.

Контакты есть на сайте министерства промышленности и энергетики области. Список постоянно пополняется по заявкам.

Информацию о наличии масок в магазинах региона можно получить по номеру телефона колл-центра: 8 (800) 200-34-11.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Николай Панков перечислил личные средства на строительство инфекционного центра
Москва выделит 95,9 млн рублей саратовским медикам за работу с «коронавирусными» пациентами
На пожаре в Аткарском районе сгорел человек
В Балакове пенсионерка приютила бездомного и поплатилась жизнью
Выплата 5 тысяч рублей на ребенка в Саратове 2020: как получить
Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 апреля 2020: Заражений больше у молодых, женщин среди больных почти вдвое больше мужчин
Самоизоляция в Саратовской области: педагоги выработали систему дистанционного обучения
В Саратове начала работу еще одна лаборатория по исследованию коронавируса
Вячеслав Володин осмотрел резервные койки для больных коронавирусом в Саратове
В Энгельсском районе обнаружены останки зараженного африканской чумой поросенка
Роспотребнадзор в Саратове о работе храмов в Пасху 2020: Храмы мы не проверяем, вопрос о закрытии на период праздников рассматриваем
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 апреля 2020: Один человек скончался, еще двое выписаны
В саратовских магазинах появились маски местного производства
В Балакове найдено тело пенсионерки с травмами лица
В Саратове спасатели вытащили хаски из люка
Предложение о памятной дате начала строительства газопровода Саратов — Москва внесли в областную думу
Под Энгельсом полыхал чердак дома
В областной думе пока не поддержали предложение саратовских профсоюзов о назначении памятной даты
На дорогах Саратова за три месяца 2020 года погибло девять человек
Во время урагана 145 населенных пунктов Саратовской области остались без света
Жительница Саратова ответит за кражу денег с чужого банковского счета
Во всех районах Саратова ремонтируют тротуары
Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
Вячеслав Володин посетил станцию скорой помощи в Саратове
Коронавирус в Саратове, новости на 13 апреля 2020: федеральный оперштаб подтвердил двух заболевших
Самоизоляция в Саратове: в детсады привели 157 детей