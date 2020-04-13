В Саратове спасатели вытащили хаски из люка
Хозяин не смог достать своего питомца
Фото Горспаса
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Сегодня, 13 апреля, на Ново-Астраханском шоссе 56/1 в Саратове в люк провалилась хаски.
Как рассказали «КП-Саратов» в Горспасе, хозяин питомца не смог сам достать его, поэтому обратился за помощью.
Животное успешно достали, оно не пострадало.
В Саратове спасатели достали хаски из люка.
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ИСТОЧНИК KP.RU