В Саратове спасатели вытащили хаски из люка

13 Апр 2020 2020-04-13T12:08:24+03:00

Хозяин не смог достать своего питомца

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Сегодня, 13 апреля, на Ново-Астраханском шоссе 56/1 в Саратове в люк провалилась хаски.

Как рассказали «КП-Саратов» в Горспасе, хозяин питомца не смог сам достать его, поэтому обратился за помощью.

Животное успешно достали, оно не пострадало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772754" frameborder="0"></iframe> В Саратове спасатели достали хаски из люка.

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ИСТОЧНИК KP.RU