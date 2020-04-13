Предложение о памятной дате начала строительства газопровода Саратов-Москва внесли в областную думу

13 Апр 2020 2020-04-13T12:08:23+03:00

На заседании рабочей группы предложили рассмотреть на комитете памятную дату о начале прокладки магистральной трубы

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В Саратовской области будет установлена новая памятная дата – День начала строительства первого магистрального газопровода Саратов-Москва. Дата – 3 сентября. По мнению авторов проекта закона об этом, новая дата будет «содействовать патриотическому воспитанию и развитию интереса к истории своей родины». Авторами стали депутаты Алевтина Лосина и Леонид Чернощеков.

- В США был первый в мире газопровод такого типа, но он не был таким протяженным как Саратов-Москва – более 800 км. Строили его 300 тысяч колхозников, копали лопатами траншеи на всю длину трубы. Сталин контролировал строительство газопровода, - пояснила 13 апреля на заседании рабочей группы комитета по культуре облдумы Лосина.

В 1944 году именно 3 сентября был подписан акт о начале строительства.

Чернышевский предложил взять дату окончания строительства, а не его начала.

Анидалов предложил рассмотреть дату 28 октября – когда первый газ по вновь построенному газопроводу пошел.

В результате, как и по предложению о Дне Саратовских профсоюзов, решено вынести проект на комитет и там все решить голосованием – выносить на заседание думы или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU