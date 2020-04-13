Под Энгельсом полыхал чердак дома

13 Апр 2020 2020-04-13T11:46:43+03:00

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Вчера, 12 апреля, в 15:11 пожарные выезжали тушить чердак дома в поселке Голубьевка Энгельсского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил монтажа электрического оборудования.

Возгорание на площади 1 кв.м. ликвидировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU