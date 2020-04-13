Под Энгельсом полыхал чердак дома
Возгорание ликвидировала одна единица техники
Изменить размер текста:
Вчера, 12 апреля, в 15:11 пожарные выезжали тушить чердак дома в поселке Голубьевка Энгельсского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил монтажа электрического оборудования.
Возгорание на площади 1 кв.м. ликвидировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU