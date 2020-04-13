В областной думе пока не поддержали предложение саратовских профсоюзов о назначении памятной даты

13 Апр 2020 2020-04-13T11:40:21+03:00

Михаил Ткаченко не смог обосновать, почему эта дата должна быть именно 12 ноября

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На заседании рабочей группы комитета по культуре Саратовской областной думы 13 апреля председатель областного профсоюза и депутат облдумы Михаил Ткаченко выдвинул инициативу от имени 300 тыс. членов профсоюзов, учредить памятную дату – День профсоюзов Саратовской области

Ткаченко пояснил, что это именно памятная дата, а не день работников. Дату предлагается назначить на 12 ноября, когда с 1905 года начали собираться профсоюзы, многих участников их арестовывали.

Председатель комитета по культуре Алевтина Лосина предложила – не устроит ли Ткаченко просто День профсоюзов, утвержденный постановлением губернатора, а не памятная дата.

- Нет, нас не устраивает. Что, я не мог бы к губернатору пойти и договориться об этом? Мог, но хотим, чтобы именно дума проголосовала за памятную дату. Праздников у нас достаточно. Эта дата нужна именно для этих целей.

Депутат Вадим Рогожин отметил, что все три памятные даты, которые на заседании рабочей группы предстоит рассмотреть, довольно сомнительные.

- Все три инициативы сегодняшних разве могут быть памятными датами? Трубу проложили – памятная дата? Профсоюзы собираться начали в 1905 году – памятная дата… Давайте тогда по всем поводам памятные даты устанавливать – День рождения Янковского, почему нет?

Лосина заметила, что не согласна с таким подходом - все эти даты связаны именно с Саратовской областью.

Историк по образованию депутат Дмитрий Чернышевский предложил профсоюзам подыскать и обосновать документами привязку именно к Саратовской области.

- Против дня профсоюза никто не возражает, серьезная организация. Я стараюсь найти историческую часть, связанную с Саратовским регионом, то, что кроме нас не будет интересно никому. Обоснуйте дату 12 ноября как нашу саратовскую и я вас поддержу, - заметил Чернышевский.

- Я тоже пыталась вам помочь, искать привязку к Саратову. 13 ноября они провели собрание. Почему на 12 ноября вы хотите? : Давайте все-таки подумаем над конкретной датой - предложила Лосина

- Вице-губернатор сказал - не возражаю, председатель думы – не возражаю. … Три месяца думаем, что еще думать? Мне людям что говорить? Если принципиально, давайте сдвинем на 13 ноября, - сдался Ткаченко.

В результате решшено вынести предложение о памятной дате на заседание комитета и там решить вопрос голосованием.

- Лучше меня никто не разбирается в профсоюзах, не делать день профсоюзного работника неправильно, на комитет – так на комитет, - обиделся Ткаченко, что его не поддержали сразу.

После этого его Лосиной пришлось упрашивать Ткаченко остаться до конца заседания, чтобы еще раз обсудить дату возможной памятной даты.

ИСТОЧНИК KP.RU