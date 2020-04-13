2020-04-13T11:40:21+03:00
Политика

В областной думе пока не поддержали предложение саратовских профсоюзов о назначении памятной даты

Михаил Ткаченко не смог обосновать, почему эта дата должна быть именно 12 ноября
Поделиться:
Алевтина ЛосинаАлевтина Лосина
Изменить размер текста:

На заседании рабочей группы комитета по культуре Саратовской областной думы 13 апреля председатель областного профсоюза и депутат облдумы Михаил Ткаченко выдвинул инициативу от имени 300 тыс. членов профсоюзов, учредить памятную дату – День профсоюзов Саратовской области

Ткаченко пояснил, что это именно памятная дата, а не день работников. Дату предлагается назначить на 12 ноября, когда с 1905 года начали собираться профсоюзы, многих участников их арестовывали.

Председатель комитета по культуре Алевтина Лосина предложила – не устроит ли Ткаченко просто День профсоюзов, утвержденный постановлением губернатора, а не памятная дата.

- Нет, нас не устраивает. Что, я не мог бы к губернатору пойти и договориться об этом? Мог, но хотим, чтобы именно дума проголосовала за памятную дату. Праздников у нас достаточно. Эта дата нужна именно для этих целей.

Депутат Вадим Рогожин отметил, что все три памятные даты, которые на заседании рабочей группы предстоит рассмотреть, довольно сомнительные.

- Все три инициативы сегодняшних разве могут быть памятными датами? Трубу проложили – памятная дата? Профсоюзы собираться начали в 1905 году – памятная дата… Давайте тогда по всем поводам памятные даты устанавливать – День рождения Янковского, почему нет?

Лосина заметила, что не согласна с таким подходом - все эти даты связаны именно с Саратовской областью.

Историк по образованию депутат Дмитрий Чернышевский предложил профсоюзам подыскать и обосновать документами привязку именно к Саратовской области.

- Против дня профсоюза никто не возражает, серьезная организация. Я стараюсь найти историческую часть, связанную с Саратовским регионом, то, что кроме нас не будет интересно никому. Обоснуйте дату 12 ноября как нашу саратовскую и я вас поддержу, - заметил Чернышевский.

- Я тоже пыталась вам помочь, искать привязку к Саратову. 13 ноября они провели собрание. Почему на 12 ноября вы хотите? : Давайте все-таки подумаем над конкретной датой - предложила Лосина

- Вице-губернатор сказал - не возражаю, председатель думы – не возражаю. … Три месяца думаем, что еще думать? Мне людям что говорить? Если принципиально, давайте сдвинем на 13 ноября, - сдался Ткаченко.

В результате решшено вынести предложение о памятной дате на заседание комитета и там решить вопрос голосованием.

- Лучше меня никто не разбирается в профсоюзах, не делать день профсоюзного работника неправильно, на комитет – так на комитет, - обиделся Ткаченко, что его не поддержали сразу.

После этого его Лосиной пришлось упрашивать Ткаченко остаться до конца заседания, чтобы еще раз обсудить дату возможной памятной даты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 апреля 2020: Один человек скончался, еще двое выписаны
В саратовских магазинах появились маски местного производства
В Балакове найдено тело пенсионерки с травмами лица
В Саратове спасатели вытащили хаски из люка
Предложение о памятной дате начала строительства газопровода Саратов-Москва внесли в областную думу
Под Энгельсом полыхал чердак дома
В областной думе пока не поддержали предложение саратовских профсоюзов о назначении памятной даты
На дорогах Саратова за три месяца 2020 года погибло девять человек
Во время урагана 145 населенных пунктов Саратовской области остались без света
Жительница Саратова ответит за кражу денег с чужого банковского счета
Во всех районах Саратова ремонтируют тротуары
Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
Вячеслав Володин посетил станцию скорой помощи в Саратове
Коронавирус в Саратове, новости на 13 апреля 2020: федеральный оперштаб подтвердил двух заболевших
Самоизоляция в Саратове: в детсады привели 157 детей