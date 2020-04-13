На дорогах Саратова за три месяца 2020 года погибло девять человек

13 Апр 2020 2020-04-13T12:22:14+03:00

Изменить размер текста: A A

За первые три месяца 2020 года в Саратове зарегистрировано 126 аварий с участием пешеходов.

Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, в них погибло девять человек, 124 получили травмы.

Самые распространенные нарушения — пересечение дороги не по переходу, а также на красный свет.

Граждан призвали помнить, что ни одну машину в один момент остановить нельзя, а дорога — небезопасное место. Водители при подъезде к пешеходным переходам должны снижать скорость.

Нужно оставаться внимательными и бдительными, чтобы не подвергать опасности себя и других людей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU