На дорогах Саратова за три месяца 2020 года погибло девять человек
За первые три месяца 2020 года в Саратове зарегистрировано 126 аварий с участием пешеходов.
Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, в них погибло девять человек, 124 получили травмы.
Самые распространенные нарушения — пересечение дороги не по переходу, а также на красный свет.
Граждан призвали помнить, что ни одну машину в один момент остановить нельзя, а дорога — небезопасное место. Водители при подъезде к пешеходным переходам должны снижать скорость.
Нужно оставаться внимательными и бдительными, чтобы не подвергать опасности себя и других людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU