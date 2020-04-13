Во время урагана 145 населенных пунктов Саратовской области остались без света

13 Апр 2020 2020-04-13T12:09:58+03:00

ЧП затронуло десять районов и областной центр

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В Саратовской области за 12 апреля сильный ветер привел к серьезным последствиям.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, в 145 населенных пунктах была отключена электроэнергия. ЧП затронуло десять районов: Аткарский, Аркадакский, Калининский, Краснокутский, Петровский, Ровенский, Ртищевский, Татищевский, Саратовский, Энгельсский и Саратов.

Сейчас идут восстановительные работы. Как подчеркнули в Минпроме, последствия удалось минимизировать в связи с введением режима повышенной готовности еще 11 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU