Жительница Саратова ответит за кражу денег с чужого банковского счета

13 Апр 2020 2020-04-13T12:08:45+03:00

Гражданка купила SIM-карту с привязанным к номеру мобильным банком

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В отношении 48-летней жительницы Саратова возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счета.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в феврале 2020 года женщина приобрела в салоне связи SIM-карту. Позже ей стали приходить СМС о зачислении денег. Тогда она поняла, что номер привязан к чужому мобильному банку.

Так, 28 марта 2020 года гражданка перевела со счета на свой 5,5 тыс. рублей. Через два дня полиция доставила ее в отдел, и злоумышленница признала свою вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU