Во всех районах Саратова ремонтируют тротуары

13 Апр 2020 2020-04-13T11:52:03+03:00

В работах задействовано 114 человек

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Сегодня, 13 апреля, 114 рабочих и 38 единиц техники ремонтируют тротуары на 21 участке Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в Волжском районе делают основание из щебня, кладут асфальт.

В Ленинском, Фрунзенском и Кировском районах города идет разбор старого покрытия и бордюров, вывоз мусора.

На улицу Чернышевского, Орджоникидзе и Крымском проезде Заводского района подрядчики доставляют бордюр и щебень, проводят планировку участка.

В Октябрьском районе рабочие устанавливают бордюры.

Напомним, обновление пешеходных зон началось на прошлой неделе. Благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в городской бюджет поступило 500 млн рублей на реконструкцию тротуаров.

Большой проект рассчитан на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU