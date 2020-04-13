Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове

13 Апр 2020 2020-04-13T11:03:17+03:00

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Вечером и ночью 10 и 11 апреля сотрудники Госавтоинспекции ловили в Саратове нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за это время выявили троих нарушителей, которые сели за руль подшофе. Пятеро не захотели проходить медицинское освидетельствование, а двое задержанных водителей ездили без прав.

Напомним, в этот период инспекторы устроили погоню за нетрезвым водителем Ford Focus, которого остановили на улице Зарубина. Мужчину арестовали на 13 суток.

Граждан призвали не садиться за руль пьяными, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU