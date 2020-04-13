2020-04-13T11:48:49+03:00
Общество

Вячеслав Володин посетил станцию скорой помощи в Саратове

Решено проработать меры финансовой поддержки медиков и водителей [видео]
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин посетил станцию скорой помощи в СаратовеВячеслав Володин посетил станцию скорой помощи в Саратове
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 13 апреля, работает в Саратове.

Он вместе с губернатором Валерием Радаевым посетил городскую станцию скорой помощи. Об этом сообщает группа сторонников Володина в Instagram.

Спикер ГД поблагодарил работников за труд.

- На вас ложится огромная нагрузка, особенно сейчас. При этом надо учитывать, что есть кадровые проблемы: не хватает каждого второго водителя, каждого второго фельдшера, каждого третьего врача. Не хватает и современных реанимобилей. Нужно посмотреть, что в связи с этим необходимо сделать, — отметил он.

Вячеслав Володин напомнил, что скоро в регион поступят 25 машин скорой помощи категории «С» и более 20 автомобилей категории «Б». Это полностью соответствует потребности.

Вячеслав Володин осмотрел машины скорой помощи в Саратове.

По мнению Валерия Радаева, следует решить вопрос увеличения зарплаты водителям карет скорой помощи. Это привлечет новых специалистов.

Вячеслав Володин также отметил, что необходимы и другие экономические стимулы: например, жилье и различные компенсации.

- В течение недели глава региона вместе с Минздравом разработают конкретные меры поддержки, чтобы изменения были уже в кратчайшие сроки, — заявил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин предложил разработать меры поддержки для работников скорой помощи.

На сегодняшний момент на станции скорой помощи в Саратове работают 55 бригад. На подстанциях трудятся 111 врачей, 553 фельдшера и 247 водителей. Имеются 149 машин скорой помощи, большая часть которых — 94 автомобиля — младше трех лет.

Вячеслав Володин пообщался с водителями скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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