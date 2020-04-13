Коронавирус в Саратове, новости на 13 апреля 2020: федеральный оперштаб подтвердил двух заболевших
Федеральный оперштаб сегодня, 13 апреля, подтвердил двух заболевших коронавирусом в Саратовской области.
По данным на утро 13 апреля, количество зараженных в регионе составило 44 человека. Из них трое умерли, четверо выздоровели.
Стоит отметить, что одна из выявленных пациентов с коронавирусом скончалась. 90-летняя женщина умерла от сердечно-сосудистого заболевания.
Еще одним заболевшим оказался житель Аткарского района.
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 2 558 новых случаев COVID-19, 18 смертей, 179 пациентов выздоровели.
Всего на сегодняшний день в РФ — 18 328 случаев коронавируса, 148 летальных исходов и 1 470 выздоровевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU