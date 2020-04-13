Коронавирус в Саратове, новости на 13 апреля 2020: федеральный оперштаб подтвердил двух заболевших

13 Апр 2020 2020-04-13T11:06:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральный оперштаб сегодня, 13 апреля, подтвердил двух заболевших коронавирусом в Саратовской области.

По данным на утро 13 апреля, количество зараженных в регионе составило 44 человека. Из них трое умерли, четверо выздоровели.

Стоит отметить, что одна из выявленных пациентов с коронавирусом скончалась. 90-летняя женщина умерла от сердечно-сосудистого заболевания.

Еще одним заболевшим оказался житель Аткарского района.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 2 558 новых случаев COVID-19, 18 смертей, 179 пациентов выздоровели.

Всего на сегодняшний день в РФ — 18 328 случаев коронавируса, 148 летальных исходов и 1 470 выздоровевших.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU