2020-04-13T11:06:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, новости на 13 апреля 2020: федеральный оперштаб подтвердил двух заболевших

Количество зараженных в Саратовской области составило 44 человека
Ольга Симонова
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Федеральный оперштаб сегодня, 13 апреля, подтвердил двух заболевших коронавирусом в Саратовской области.

По данным на утро 13 апреля, количество зараженных в регионе составило 44 человека. Из них трое умерли, четверо выздоровели.

Стоит отметить, что одна из выявленных пациентов с коронавирусом скончалась. 90-летняя женщина умерла от сердечно-сосудистого заболевания.

Еще одним заболевшим оказался житель Аткарского района.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 2 558 новых случаев COVID-19, 18 смертей, 179 пациентов выздоровели.

Всего на сегодняшний день в РФ — 18 328 случаев коронавируса, 148 летальных исходов и 1 470 выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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