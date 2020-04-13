Самоизоляция в Саратове: в детсады привели 157 детей
Сегодня, 13 апреля, в понедельник, в детские сады Саратова во время режима самоизоляции привели 157 детей.
- В 17 дошкольных учреждениях работают 20 дежурных групп, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
При приеме у детей измеряют температуру и смотрят на их самочувствие.
Помещения детсадов регулярно проветривают и проводят кварцевание.
Отметим, что в пятницу, 10 апреля, дежурные группы работали всего в 13 учреждениях города. Тогда родители привели 88 детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU