Самоизоляция в Саратове: в детсады привели 157 детей

13 Апр 2020 2020-04-13T10:38:02+03:00

Это больше, чем в пятницу

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Сегодня, 13 апреля, в понедельник, в детские сады Саратова во время режима самоизоляции привели 157 детей.

- В 17 дошкольных учреждениях работают 20 дежурных групп, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

При приеме у детей измеряют температуру и смотрят на их самочувствие.

Помещения детсадов регулярно проветривают и проводят кварцевание.

Отметим, что в пятницу, 10 апреля, дежурные группы работали всего в 13 учреждениях города. Тогда родители привели 88 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU