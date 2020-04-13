2020-04-13T11:44:51+03:00
Происшествия

Ветер снес 26 деревьев в Саратове

У двух домов сорвало крыши
Екатерина Семенова
Поделиться:
Деревья падали по всему Саратову. Фото соцсетейДеревья падали по всему Саратову. Фото соцсетей
Изменить размер текста:

За вчерашний день, 12 апреля, в Саратове ветер повалил 26 деревьев.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, также было зарегистрировано 110 обрывов линии электропередач и два повреждения газопровода.

Сильным ветром сорвало крыши двух жилых домов.

На улице Чернышевского, возле гостиницы «Олимпия», упал рекламный щит. Рухнувшее дерево повредило газовую трубу у дома №79 по улице Огородная. Напротив дома №1а по улице Омская оказались порваны провода ЛЭП.

В Заводском районе дерево повредило припаркованный автомобиль.

Было повреждено несколько автомобилей. Фото соцсетей

Было повреждено несколько автомобилей. Фото соцсетей

Сегодня городские службы продолжают работы по устранению последствий урагана.

Телефон дежурно-диспетчерской службы МКУ «ЕДДС»: 8 (8452) 659-659 (круглосуточно).

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 апреля 2020: Один человек скончался, еще двое выписаны
В саратовских магазинах появились маски местного производства
В Балакове найдено тело пенсионерки с травмами лица
В Саратове спасатели вытащили хаски из люка
Предложение о памятной дате начала строительства газопровода Саратов-Москва внесли в областную думу
Под Энгельсом полыхал чердак дома
В областной думе пока не поддержали предложение саратовских профсоюзов о назначении памятной даты
На дорогах Саратова за три месяца 2020 года погибло девять человек
Во время урагана 145 населенных пунктов Саратовской области остались без света
Жительница Саратова ответит за кражу денег с чужого банковского счета
Во всех районах Саратова ремонтируют тротуары
Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
Вячеслав Володин посетил станцию скорой помощи в Саратове
Коронавирус в Саратове, новости на 13 апреля 2020: федеральный оперштаб подтвердил двух заболевших
Самоизоляция в Саратове: в детсады привели 157 детей