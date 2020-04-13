Ветер снес 26 деревьев в Саратове

13 Апр 2020 2020-04-13T11:44:51+03:00

Деревья падали по всему Саратову. Фото соцсетей

У двух домов сорвало крыши

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За вчерашний день, 12 апреля, в Саратове ветер повалил 26 деревьев.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, также было зарегистрировано 110 обрывов линии электропередач и два повреждения газопровода.

Сильным ветром сорвало крыши двух жилых домов.

На улице Чернышевского, возле гостиницы «Олимпия», упал рекламный щит. Рухнувшее дерево повредило газовую трубу у дома №79 по улице Огородная. Напротив дома №1а по улице Омская оказались порваны провода ЛЭП.

В Заводском районе дерево повредило припаркованный автомобиль.

Было повреждено несколько автомобилей. Фото соцсетей

Сегодня городские службы продолжают работы по устранению последствий урагана.

Телефон дежурно-диспетчерской службы МКУ «ЕДДС»: 8 (8452) 659-659 (круглосуточно).

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.

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ИСТОЧНИК KP.RU