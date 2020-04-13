Ветер снес 26 деревьев в Саратове
За вчерашний день, 12 апреля, в Саратове ветер повалил 26 деревьев.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, также было зарегистрировано 110 обрывов линии электропередач и два повреждения газопровода.
Сильным ветром сорвало крыши двух жилых домов.
На улице Чернышевского, возле гостиницы «Олимпия», упал рекламный щит. Рухнувшее дерево повредило газовую трубу у дома №79 по улице Огородная. Напротив дома №1а по улице Омская оказались порваны провода ЛЭП.
В Заводском районе дерево повредило припаркованный автомобиль.
Было повреждено несколько автомобилей. Фото соцсетей
Сегодня городские службы продолжают работы по устранению последствий урагана.
Телефон дежурно-диспетчерской службы МКУ «ЕДДС»: 8 (8452) 659-659 (круглосуточно).
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-871;
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876.
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ИСТОЧНИК KP.RU