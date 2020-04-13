В Энгельсе ветер оторвал кусок билборда
Сегодня, 13 апреля, в паблике «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте» местные жители продолжили выкладывать последствия вчерашней непогоды.
Так, в 19:00 возле остановки «Колосок» из-за сильного ветра рухнул билборд.
Об этом рассказала Ксения Лисицына и опубликовала видео с места событий. На кадрах видно, как куски фанеры и баннера валяются на асфальте.
Горожанка призвала всех быть осторожнее, даже если в планах выйти на улицу только в магазин за хлебом.
Напомним, вчера в Саратове билборд угрожал рухнуть на дорогу. Конструкция завалилась назад и раскачивалась, к счастью, ЧП не случилось.
В Энгельсе ветер оторвал кусок билборда.
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ИСТОЧНИК KP.RU