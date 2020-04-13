Шесть улиц Саратова остались без воды

13 Апр 2020 2020-04-13T11:42:46+03:00

Также водоснабжение отключено в одном поселке

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Сегодня, 13 апреля, без воды остались жители улиц Моисеева, 1, 1а, 1Б, 3, 5, 7, Светлая, 3–30, Молодежная, 2–23, Майская, 1–20Б, Строителей, 10.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной ограничений стали работы на водопроводе, которые ориентировочно закончатся до 13:00.

Также без воды прогнозно до 18:00 остались жители поселка Шарковка.

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ИСТОЧНИК KP.RU