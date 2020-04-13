Клещи покусали 16 жителей Саратовской области
В Саратовской области на 10 апреля 16 местных жителей укусили клещи, в том числе семерых детей.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, выезжающим в эндемичные по этой инфекции территории Российской Федерации нужно заранее сделать прививки.
Напомним, в прошлый сезон от насекомых пострадали 957 человек, было зарегистрировано десять случаев заболевания клещевым боррелиозом.
Проводились обработки от этих переносчиков заболеваний.
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ИСТОЧНИК KP.RU