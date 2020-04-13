Клещи покусали 16 жителей Саратовской области

13 Апр 2020 2020-04-13T11:40:04+03:00

Семь из них — дети

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В Саратовской области на 10 апреля 16 местных жителей укусили клещи, в том числе семерых детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, выезжающим в эндемичные по этой инфекции территории Российской Федерации нужно заранее сделать прививки.

Напомним, в прошлый сезон от насекомых пострадали 957 человек, было зарегистрировано десять случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Проводились обработки от этих переносчиков заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU