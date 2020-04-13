В Саратове девушка продала чужой аккумулятор неизвестному на 3-й Дачной
В полицию Кировского района с заявлением о грабеже обратился 28-летний мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 29 марта в 20:30 неизвестный унес аккумулятор из его ВАЗ-2110, припаркованного у дома на 2-м Магнитном проезде.
Предполагаемого преступника задержали, им оказалась 24-летняя безработная девушка, которая успела продать деталь неизвестному в районе 3-й Дачной.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU