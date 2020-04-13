Самоизоляция в Саратове: утверждено почти 160 тыс. пропусков для горожан
Работают несколько десятков сотрудников администраций районов и города
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По состоянию на 9:00 13 апреля несколько десятков сотрудников администраций районов и Саратова утвердили почти 160 тыс. пропусков. Цифру подсчитали с начала месяца.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, более 12 тыс. документов заверено в электронном виде.
По числу заявок от организаций (более 3,6 тыс.) лидирует Кировский район.
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ИСТОЧНИК KP.RU