Самоизоляция в Саратове: утверждено почти 160 тыс. пропусков для горожан

13 Апр 2020 2020-04-13T10:08:29+03:00

Работают несколько десятков сотрудников администраций районов и города

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По состоянию на 9:00 13 апреля несколько десятков сотрудников администраций районов и Саратова утвердили почти 160 тыс. пропусков. Цифру подсчитали с начала месяца.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, более 12 тыс. документов заверено в электронном виде.

По числу заявок от организаций (более 3,6 тыс.) лидирует Кировский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU