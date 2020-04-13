2020-04-13T09:45:42+03:00
Общество

Сергей Журавлев вручил ключи сотрудникам от новой спецтехники

Ольга Симонова
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Сергей Журавлев вручил сотрудникам ключи от новой спецтехникиСергей Журавлев вручил сотрудникам ключи от новой спецтехники
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В пятницу, 10 апреля, директор ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Сергей Журавлев в торжественной обстановке вручил сотрудникам компании ключи от новой современной техники марки КАМАЗ-65115. Данные специализированные автомобили предназначены для перевозки инертных материалов по типу грунта, песка, цемента и др. После официального вручения специалисты компании незамедлительно приступили к работе и направились на обслуживание городских водопроводных коммуникаций.

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Приобретение новой спецтехники, замена изношенного оборудования входят в приоритетные задачи КВС, выполняемые в ходе реализации инвестиционной программы. Напомним, за период работы приобретено 79 единиц специализированной техники, включая прокольную установку, экскаваторы-погрузчики JCB 3 CX с навесным оборудованием (гидромолот, палец ковша и др.), комбинированные вакуумные и илососные машины, буровая установка на базе трактора Беларусь, самосвалы, грузовые автомобили ГАЗ C41R13, электротехническая лаборатория на базе ГАЗ-33088 и т. д.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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