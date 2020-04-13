2020-04-13T10:01:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Саратове на 13 апреля снизился на балл

Горожане стали активнее выходить на улицу
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 апреля, индекс уровня самоизоляции в Саратове на 8:00 составляет 3,6 балла. До самоизоляции этот показатель был 2,7.

Цифру рассчитывает Яндекс, для этого берется активность горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем показатель выше, тем прилежнее граждане соблюдают самоизоляцию и наоборот.

Напомним, вчера в Саратове индекс был 4,6 балла. Вполне возможно, на это оказала внимание непогода, в метель и ветер никому не хочется выходить на улицу.

Сейчас областной центр в категории городов с населением выше 500 тыс. человек стоит наравне с Ульяновском (3,5), Тольятти (3,4). Лидеры списка — Краснодар, Липецк (4,4), Махачкала (4,6), Пенза (4,5).

Среди городов-миллионников первые строчки занимает Воронеж (4,5), Санкт-Петербург (4,4), Москва и Ростов-на-Дону (4,3).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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