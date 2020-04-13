Спящих на карантине жителей Энгельса разбудили бомбардировщики

13 Апр 2020 2020-04-13T10:00:38+03:00

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Жителей Энгельса утром разбудил необычно громкий гул — звено бомбардировщиков прошло над городом в 9 утра.

Несмотря на то, что местные жители уже привыкли к звуку тяжелых машин с авиабазы стратегической авиации, которая находится в городе, этот пролет стал одним из самых низких. Большинство жителей Энгельса сейчас на самоизоляции, не ходят на работу, и многие к девяти утра еще не проснулись. От гула двигателей срабатывали сигнализации машин.

Напомним, самолеты стратегической авиации принимают участие в парадах победы в мае в небе над Москвой. На репетиции парада экипажи начинают отправляться еще за месяц. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, Минобороны РФ заявило, что пока решений об отмене парада не принято.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772701" frameborder="0"></iframe> Бомбардировщики низко над Энгельсом.

ИСТОЧНИК KP.RU