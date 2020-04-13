2020-04-13T10:00:38+03:00
Общество

Спящих на карантине жителей Энгельса разбудили бомбардировщики

Звено стратегических ракетоносцев прошло над городом в направлении Москвы [видео]
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Жителей Энгельса утром разбудил необычно громкий гул — звено бомбардировщиков прошло над городом в 9 утра.

Несмотря на то, что местные жители уже привыкли к звуку тяжелых машин с авиабазы стратегической авиации, которая находится в городе, этот пролет стал одним из самых низких. Большинство жителей Энгельса сейчас на самоизоляции, не ходят на работу, и многие к девяти утра еще не проснулись. От гула двигателей срабатывали сигнализации машин.

Напомним, самолеты стратегической авиации принимают участие в парадах победы в мае в небе над Москвой. На репетиции парада экипажи начинают отправляться еще за месяц. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, Минобороны РФ заявило, что пока решений об отмене парада не принято.

Бомбардировщики низко над Энгельсом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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