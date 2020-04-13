В Балакове 18-летнего парня будут судить за попытку зарезать 16-летнего

13 Апр 2020 2020-04-13T09:25:46+03:00

Юноша был взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области

Юноша схватился за нож во время ссоры

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В Балаково арестован 18-летний парень.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. При этом юноша уже был судим.

Следствие считает, что 7 апреля у него дома на Набережной 50 лет ВЛКСМ находилась компания приятелей. Между хозяином и 16-летним гостем вспыхнула ссора. Молодой человек схватил нож и ударил оппонента в грудь. Пострадавшего госпитализировали и экстренно прооперировали.

18-летнему юноше предъявлено обвинение. Он признал вину и раскаялся.

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ИСТОЧНИК KP.RU