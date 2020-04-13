Под Саратовом спасатели эвакуировали застрявшую в поле молодежь
Вчера, 12 апреля, 23-летнему парню, а также двум девушкам в возрасте 19 и 20 лет потребовалась помощь.
Они отправились на машине в поселок Красный Октябрь через поле, но погода застала компанию врасплох. Транспорт занесло, бензин закончился.
На помощь пришли сотрудники облспаса — нашли ребят и на «КамАЗе» эвакуировали.
В канале YouTube «Происшествия.Саратов» появилось видео, где девушки благодарят сотрудников оперативной службы. Жертвы непогоды признались, что если бы не помощь, их бы могло уже не быть в живых.
Благодарность спасателям.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU