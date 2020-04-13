2020-04-13T09:11:45+03:00
Происшествия

Под Саратовом спасатели эвакуировали застрявшую в поле молодежь

Ребята были на машине
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 12 апреля, 23-летнему парню, а также двум девушкам в возрасте 19 и 20 лет потребовалась помощь.

Они отправились на машине в поселок Красный Октябрь через поле, но погода застала компанию врасплох. Транспорт занесло, бензин закончился.

На помощь пришли сотрудники облспаса — нашли ребят и на «КамАЗе» эвакуировали.

В канале YouTube «Происшествия.Саратов» появилось видео, где девушки благодарят сотрудников оперативной службы. Жертвы непогоды признались, что если бы не помощь, их бы могло уже не быть в живых.

Благодарность спасателям.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink
Индекс уровня самоизоляции в Саратове на 13 апреля снизился на балл
Спящих на карантине жителей Энгельса разбудили бомбардировщики
В Балакове 18-летнего парня будут судить за попытку зарезать 16-летнего
Зинаида Самсонова внесла в облдуму законопроект, уточняющий критерии отнесения к малому и среднему бизнесу
Под Саратовом спасатели эвакуировали застрявшую в поле молодежь
Сильный ветер уронил стелу «Саратовская область»
В коммуналке на Миллеровской найден труп мужчины
Житель Дубков украл из чужого дома антенну и пилу
В Татищевском районе ВАЗ потерял управление и влетел в ГАЗ: пострадал мужчина
Коронавирус в Саратове: горожане меньше интересуются масками и пропусками
Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 13 апреля: еще одна женщина скончалась
В Энгельсе ветер сорвал крышу кафе