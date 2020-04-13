Под Саратовом спасатели эвакуировали застрявшую в поле молодежь

13 Апр 2020 2020-04-13T09:11:45+03:00

Ребята были на машине

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Вчера, 12 апреля, 23-летнему парню, а также двум девушкам в возрасте 19 и 20 лет потребовалась помощь.

Они отправились на машине в поселок Красный Октябрь через поле, но погода застала компанию врасплох. Транспорт занесло, бензин закончился.

На помощь пришли сотрудники облспаса — нашли ребят и на «КамАЗе» эвакуировали.

В канале YouTube «Происшествия.Саратов» появилось видео, где девушки благодарят сотрудников оперативной службы. Жертвы непогоды признались, что если бы не помощь, их бы могло уже не быть в живых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772703" frameborder="0"></iframe> Благодарность спасателям.

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ИСТОЧНИК KP.RU