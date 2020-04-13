Сильный ветер уронил стелу «Саратовская область»
Сильный ветер уронил стелу «Саратовская область» на въезде в регион.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, плита была установлена на границе с Пензенской областью. Там начинается Балтайский район.
Сооружение переломилось у основания, но, к счастью, трассу не перегородило.
Сооружение переломилось у основания, Фото соцсетей
Напомним, вчерашний ветер вызвал немало разрушений. Кроме множества поваленных деревьев, рушились рекламные щиты. Снесло крышу кафе в Энгельсе. Из-за сильной метели были закрыты саратовские трассы. На дорогах застряли сотни машин.
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ИСТОЧНИК KP.RU