13 Апр 2020 2020-04-13T09:10:56+03:00

Рухнула стела на въезде в Саратовскую область. Фото соцсетей

Конструкция рухнула на границе с Пензенской областью

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Сильный ветер уронил стелу «Саратовская область» на въезде в регион.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, плита была установлена на границе с Пензенской областью. Там начинается Балтайский район.

Сооружение переломилось у основания, но, к счастью, трассу не перегородило.

Сооружение переломилось у основания, Фото соцсетей

Напомним, вчерашний ветер вызвал немало разрушений. Кроме множества поваленных деревьев, рушились рекламные щиты. Снесло крышу кафе в Энгельсе. Из-за сильной метели были закрыты саратовские трассы. На дорогах застряли сотни машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU