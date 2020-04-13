В коммуналке на Миллеровской найден труп мужчины

13 Апр 2020 2020-04-13T09:09:25+03:00

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В субботу, 11 апреля, в коммунальной квартире на улице Миллеровская в Саратове был найден труп 39-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле имелись ножевые ранения — порезаны грудь и шея.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сотрудники отдела полиции №2 совместно с росгвардейцами по горячим следам нашли подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчины, который пытался скрыться с места преступления. Его задержали, решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU