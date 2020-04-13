Житель Дубков украл из чужого дома антенну и пилу
Полиция Саратовского района раскрыла кражу у 58-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 31 октября 2019 до 9 марта 2020 года кто-то повредил окно дачного дома в СНТ «Броллер» и унес оттуда ТВ-ресивер, ТВ-антенну, электропилу «Скарлет».
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний житель поселка Дубки, который признался в содеянном.
У него изъяли похищенное.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU