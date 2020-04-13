2020-04-13T08:42:18+03:00
Происшествия

Житель Дубков украл из чужого дома антенну и пилу

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Саратовского района раскрыла кражу у 58-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 31 октября 2019 до 9 марта 2020 года кто-то повредил окно дачного дома в СНТ «Броллер» и унес оттуда ТВ-ресивер, ТВ-антенну, электропилу «Скарлет».

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний житель поселка Дубки, который признался в содеянном.

У него изъяли похищенное.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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