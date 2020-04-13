2020-04-13T08:41:49+03:00
Происшествия

В Татищевском районе ВАЗ потерял управление и влетел в ГАЗ: пострадал мужчина

Авария произошла на трассе
Дарья Вострикова
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Вчера, 12 апреля, в 17:30 на 603-м км трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, в Татищевском районе случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 34-летний водитель ВАЗ-217230, по предварительным данным, потерял управление и влетел в ГАЗ-33088, который вел 27-летний мужчина.

В результате столкновения 29-летнего пассажира из легковушки госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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