В Татищевском районе ВАЗ потерял управление и влетел в ГАЗ: пострадал мужчина
Вчера, 12 апреля, в 17:30 на 603-м км трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, в Татищевском районе случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 34-летний водитель ВАЗ-217230, по предварительным данным, потерял управление и влетел в ГАЗ-33088, который вел 27-летний мужчина.
В результате столкновения 29-летнего пассажира из легковушки госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU