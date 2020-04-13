Коронавирус в Саратове: горожане меньше интересуются масками и пропусками

13 Апр 2020 2020-04-13T08:40:02+03:00

За выходные поступило более 30 обращений

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За прошедшие выходные саратовцы 34 раза обратились в колл-центр администрации города.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в субботу поступило 19 звонков и текстовых вопросов, в воскресенье 15.

В основном граждане интересовались вопросами пропускного режима и передвижения по городу, приобретением масок.

В целом количества обращений стало меньше.

Напомним, задать свой вопрос можно с 8:00 до 20:00, в выходные дни с 9:00 до 18:00 по телефонам 74-86-80, 74-86-87 и 23-60-08 или написать в Viber и WhatsApp по номеру 8-927-227-96-35.

Консультативно-психологическую помощь жителям окажут специалисты по телефону доверия круглосуточно и бесплатно: 8-800-2000-122.

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ИСТОЧНИК KP.RU