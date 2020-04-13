Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 13 апреля: еще одна женщина скончалась

13 Апр 2020 2020-04-13T08:37:00+03:00

Общее количество случаев заражения коронавирусом выросло на два

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В Саратовской области подтверждены еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, это житель Аткарского района и жительница Саратова.

При этом пациентка из облцентра — 90-летняя женщина — уже скончалась. Причиной смерти официально называется сердечно-сосудистая патология. О том, что она инфицирована COVID-19, стало известно уже после смерти.

- Пациентка изначально была госпитализирована с подозрением на пневмонию, поэтому все необходимые меры санитарной безопасности в медучреждении были соблюдены, — подчеркнули в оперативном штабе.

Установлен круг контактных лиц.

Всего в регионе зарегистрировано 44 случая. Из них четверо пациентов выписаны, трое умерли — все люди пожилого возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU