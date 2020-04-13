В Энгельсе ветер сорвал крышу кафе
Сегодня, 13 апреля, в группе «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный местный житель опубликовал снимки последствий вчерашней метели и сильного ветра.
Так, кафе «Турал» у вокзала не выдержало погодное испытание.
.
Здание лишилось крыши, которую «с корнями» оторвало. На снимках отчетливо видно, как деревянное основание верхушки дома лежит на земле.
Также на фотографии запечатлена машина аварийно-спасательной службы на месте событий.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU