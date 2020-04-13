2020-04-13T08:28:42+03:00
Происшествия

В Энгельсе ветер сорвал крышу кафе

Конструкция не выдержала испытания непогодой
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 апреля, в группе «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный местный житель опубликовал снимки последствий вчерашней метели и сильного ветра.

Так, кафе «Турал» у вокзала не выдержало погодное испытание.

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Здание лишилось крыши, которую «с корнями» оторвало. На снимках отчетливо видно, как деревянное основание верхушки дома лежит на земле.

Также на фотографии запечатлена машина аварийно-спасательной службы на месте событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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