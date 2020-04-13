Подросток на велосипеде не уступил дорогу ВАЗу и попал в больницу
В Пугачевском районе Саратовской области вчера, 12 апреля, 16-летний велосипедист попал под колеса автомобиля.
- Авария произошла в 13:10 на 189-м км трассы Самара — Энгельс — Волгоград. Парень в защитной экипировке за рулем велосипеда «КЕТО Р4» при развороте на проезжей части не уступил дорогу ВАЗу, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Пострадавшего подростка госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU