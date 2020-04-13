В Саратовской области открыто движение по трассам

13 Апр 2020 2020-04-13T08:27:34+03:00

Ограничения после снегопада были сняты

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Движение по саратовским трассам возобновлено.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ограничение было снято, теперь проезд свободен.

Напомним, из-за вчерашнего снегопада и метели ряд трасс был заблокирован. Проезд затруднился даже для легковушек, не говоря уже о фурах. В итоге было принято решение закрыть отдельные дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU