В Саратовской области открыто движение по трассам
Ограничения после снегопада были сняты
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Движение по саратовским трассам возобновлено.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ограничение было снято, теперь проезд свободен.
Напомним, из-за вчерашнего снегопада и метели ряд трасс был заблокирован. Проезд затруднился даже для легковушек, не говоря уже о фурах. В итоге было принято решение закрыть отдельные дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU