В Пугачеве мужчина унес и выпил шесть бутылок алкоголя из магазина

13 Апр 2020 2020-04-13T08:25:27+03:00

С собой он прихватил закуску

Изменить размер текста: A A

Полиция раскрыла грабеж из магазина в 1-м микрорайоне Пугачева.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 12 апреля в 12:20 35-летний мужчина унес четыре бутылки водки «Финский лед» и две — «Балтики», продукты.

Сумма ущерба составила 940 рублей.

Предполагаемого преступника задержали, но изъять спиртное не смогли, потому что он все выпил.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU