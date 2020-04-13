2020-04-13T08:25:27+03:00
Происшествия

В Пугачеве мужчина унес и выпил шесть бутылок алкоголя из магазина

С собой он прихватил закуску
Дарья Вострикова
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Полиция раскрыла грабеж из магазина в 1-м микрорайоне Пугачева.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 12 апреля в 12:20 35-летний мужчина унес четыре бутылки водки «Финский лед» и две — «Балтики», продукты.

Сумма ущерба составила 940 рублей.

Предполагаемого преступника задержали, но изъять спиртное не смогли, потому что он все выпил.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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