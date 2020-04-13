В Пугачеве мужчина унес и выпил шесть бутылок алкоголя из магазина
Полиция раскрыла грабеж из магазина в 1-м микрорайоне Пугачева.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 12 апреля в 12:20 35-летний мужчина унес четыре бутылки водки «Финский лед» и две — «Балтики», продукты.
Сумма ущерба составила 940 рублей.
Предполагаемого преступника задержали, но изъять спиртное не смогли, потому что он все выпил.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU